На месте происшествия уже работают пожарные специалисты.

Появилось видео горящего здания на улице Бабушкина. Очевидцы поделились фотографиями и видеозаписью в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

На кадрах видео можно наблюдать, как густые клубы дыма валят из окон третьего этажа. На месте происшествия уже работают пожарные специалисты. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, на пульт спасателей сообщение о возгорании поступило в 19:04. По данным ведомства, пожар произошел в капитально-ремонтируемом, ранее горевшем здании, на 3-м этаже на площади 40 кв.метров. Строение находится на улице Бабушкина в доме 133. В борьбе с огнем участвовали 17 пожарников и четыре спецмашины.

Ранее В пожаре на бульваре Трудящихся пострадала 82-летняя женщина.Ее госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Рустам Расулов