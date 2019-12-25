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Загорелся третий этаж капитально-ремонтируемого дома на Бабушкина
Сегодня, 20:08
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Загорелся третий этаж капитально-ремонтируемого дома на Бабушкина

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Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье вечером, 14 ноября, в Невском районе Петербурга начался пожар в ремонтируемом здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу. 

На пульт спасателей сообщение о возгорании поступило в 19:04. По данным ведомства, пожар произошел в капитально-ремонтируемом, ранее горевшем здании, на 3-м этаже на площади 40 кв.метров. Строение находится на улице Бабушкина в доме 133. В борьбе с огнем участвовали 17 пожарников и четыре спецмашины. 

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в пожаре на бульваре Трудящихся пострадала 82-летняя женщина. Ее госпитализировали с признаками отравления угарным газом. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: бабушкина пожар, огонь в здании
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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