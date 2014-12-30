В пожаре на бульваре Трудящихся пострадала 82-летняя женщина

Как рассказали в ведомстве, в пожаре пострадала 82-летняя женщина, ее госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

В Колпинском районе в воскресенье днем, 14 ноября, вспыхнул пожар в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре на бульваре Трудящихся в доме 35, корпус 3, поступило в 15:22. С огнем боролись 17 пожарных и четыре спецмашины, в 15:54 пожар был потушен. В квартире выгорела комната площадью 16 квадратных метров.

Как рассказали в ведомстве, в пожаре пострадала 82-летняя женщина, ее госпитализировали с отравлением угарным газом.

Ранее на Союзном проспекте из горящей квартиры вынесли двух котов. В результате инцидента никто не пострадал.

Видео: Telegram / Мегаполис

