На Союзном проспекте из горящей квартиры вынесли двух котов

Утром, 14 ноября, в Невском районе спасли котов во время пожара. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Информация о пожаре поступила в диспетчерскую часть МЧС около 7:13 утра. Выяснилось, что в однокомнатной квартире дома № 8/1 по Союзному проспекту вспыхнула обстановка площадью 16 "квадратов". Спустя 30 минут пламя потушили.
В квартире во время пожара находились молодой человек и два кота. Все были спасены.
Ранее на Piter.tv сообщили, что пожар в доме Басевича ликвидировали.
Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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