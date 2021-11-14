На Союзном проспекте из горящей квартиры вынесли двух котов

В результате инцидента никто не пострадал.

Утром, 14 ноября, в Невском районе спасли котов во время пожара. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Информация о пожаре поступила в диспетчерскую часть МЧС около 7:13 утра. Выяснилось, что в однокомнатной квартире дома № 8/1 по Союзному проспекту вспыхнула обстановка площадью 16 "квадратов". Спустя 30 минут пламя потушили.

В квартире во время пожара находились молодой человек и два кота. Все были спасены.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пожар в доме Басевича ликвидировали.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург