Марина Хлебникова находится в реанимации на ИВЛ

У пациентки диагностированы ожоги 50% тела.

Российская певица и заслуженная артистка Марина Хлебникова находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили представители НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Пациентка госпитализирована в медицинское учреждение после произошедшего в ее доме пожаре.

Она находится в реанимации ожогового центра, подключена к ИВЛ, состояние тяжелое. источник ТАСС

В региональном управлении МЧС РФ ранее заявили о том, что пламя зафиксировано в 14 доме по Ратной улице в российской столице. Площадь возгорания составила 10 квадратных метра. В 22:51 спасатели смогли потушить пламя. У пострадавшей исполнительницы врачи диагностировали ожоги и отравление продуктами горения.

Марина Хлебникова пострадала при пожаре на Ратной улице в Москве.

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