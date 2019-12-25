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Марина Хлебникова находится в реанимации на ИВЛ
Сегодня, 10:09
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Марина Хлебникова находится в реанимации на ИВЛ

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У пациентки диагностированы ожоги 50% тела.

Российская певица и заслуженная артистка Марина Хлебникова находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили представители НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Пациентка госпитализирована в медицинское учреждение после произошедшего в ее доме пожаре.

Она находится в реанимации ожогового центра, подключена к ИВЛ, состояние тяжелое.

источник ТАСС

В региональном управлении МЧС РФ ранее заявили о том, что пламя зафиксировано в 14 доме по Ратной улице в российской столице. Площадь возгорания составила 10 квадратных метра. В 22:51 спасатели смогли потушить пламя. У пострадавшей исполнительницы врачи диагностировали ожоги и отравление продуктами горения.

Марина Хлебникова пострадала при пожаре на Ратной улице в Москве.

Фото и видео:
 

Теги: ивл, марина хлебникова, ожоги, ратная улица, реанимация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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