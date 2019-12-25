Врач рассказал о состоянии певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в квартире

Состояние певицы оценивается как стабильное, но тяжелое.

Врач НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о состоянии певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в московской квартире.

Состояние певицы оценивается как стабильное, но тяжелое. В результате пожара Хлебникова получила ожоги 20% лица, дыхательных путей, также у нее зафиксировали интоксикацию. В настоящее время, заявил врач, артистке требуются доноры крови для переливания белков и электролитов.

Напомним, пожар произошел вечером 18 ноября в квартире дома №14 по Ратной улице. В квартире, где находилась певица, обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. Спасатели тут же вынесли певицу из квартиры в шоковом состоянии. Сначала ее осмотрели медики, после чего госпитализировали. Подробности – в нашем материале.

Фото: ВКонтакте / Марина Хлебникова