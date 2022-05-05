Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Сент-Луисом"

Форвард поставил рекорд своему клубу.

Хет-трик российского нападающего Кирилла Капризова принес "Миннесоте Уайлд" победу над "Сент-Луисом Блюз" в рамках второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Форвард из РФ установил новый рекорд своего клуба. Он стал первым игроком команды, оформившим три гола во встрече соревнования за Кубок Стэнли. Игра завершилась с результатом 6:2. Таким образом, хоккейные команды сравняли счет в серии. У каждой из них - по одной победе. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кирилл Капризов набрал 108 очков (за 47 заброшенных шайб в ворота противников и 61 результативную передачу) в 81 проведенном матче. Спортсмен стал лучшим бомбардиром "Миннесоты".

Вратарь "Каролины" Петр Кочетков дебютировал в Кубке Стэнли.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET



