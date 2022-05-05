Вратарь "Каролины" Петр Кочетков дебютировал в Кубке Стэнли

Голкипер отразил 30 бросков по воротам команды.

Российский вратарь "Каролины Харрикейнз" 22-летний Петр Кочетков дебютировал в Кубке Стэнли. Спортсмен вышел на лед во второй схватке одной четвертой финала турнира плей-офф Национальной хоккейной лиги. Команда выступила против оппонентов из клуба "Бостон Брюинз". Счет встречи составил 5:2, 2-0. Голкипер из РФ стал третьей звездой игры. Он смог отразить 30 бросков по воротам из 32.

В составе клуба победителей шайбы оппонентам забросили на 14, 16 и 22, минутах Йеспер Фаст и Себастьян Ахо (реализовал дубль), также Нино Нидеррайтер оформил дубль на 39 и 60 минутах (гол в пустые ворота). Российский нападающий Андрей Свечников отметился одной результативной передачей. От "Бостона" голы забил Патрис Бержерон на 35 и 53 минутах.

Теперь счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Каролины".

Кучеров признан второй звездой встречи с "Торонто" в Кубке Стэнли.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET