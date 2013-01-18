Россиянин помог команде обыграть соперников.

Никита Кучеров признан второй звездой встречи с "Торонто" в Кубке Стэнли. Известно, что 28-летний спортсмен из клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" отличился в рамках второй игры серии одной четвертой, проводимой в рамках турнира плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча проходила против клуба "Торонто Мэйпл Лифс" и завершилась с результатом 5:3, 1-1.

На счету российского форварда Никиты Кучерова в этой игре записана заброшенная шайба в воротах оппонентов, а также ассистентский дубль при коэффициенте полезности "-1" за 19 минут 51 секунду на ледовой арене. После этой встречи у нападающего стало 130 очков (за 45 голов и 85 результативных пасов) в 115 проведенных матчах за карьеру в Кубке Стэнли.

От "Тампы" голы реализовали на 20, 23, 30, 42, 46 минутах матча хоккеисты Виктор Хедман, Кори Перри, Никита Кучеров, Брэндон Хагель и Брэйден Пойнт. Голкипер Андрей Василевский сделал 31 сейв в воротах. От "Торонто" шайбы забросили на 28, 52 и 56 минутах игры Майкл Бантинг, Митчелл Марнер, Александер Керфут.

Напомним, что результат в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Третий матч запланирован на 7 мая. По итогам регулярного чемпионата "Торонто" расположился на второй строчке в таблице Атлантического дивизиона, "Тампа" - получает третье место рейтинга.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET