"Колорадо" разгромил "Нэшвилл" в первом матче плей-офф НХЛ, Ничушкин отдал голевой пас

Игра закончилась со счетом 7:2.

"Колорадо" разгромил "Нэшвилл" в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча в Колорадо завершилась с результатом 7:2 (5:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев ледовой арены. В составе клуба победителей отличились на 3 и 47, 3, 9, 13, 16 и 35 минутах матча спортсмены Натан Маккиннон (реализовал дубль), Девон Тэйвз, Эндрю Коглиано, Кейл Макар, Арттури Лехконен и Габриэль Ландескуг. От "Нэшвилла" единственный дубль оформил спортсмен Мэтт Дюшен. Хоккеист забил в ворота оппонентов на 39 и 53 минутах игры. Результативной передачей отметился российский нападающий из "Колорадо" Валерий Ничушкин. Форвард провел на льду 19 минут 56 секунд.

Гол Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Рейнджерс" в матче плей-офф НХЛ.

Фото и видео: Telegram / SPORTSNET