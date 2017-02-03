Гол Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Рейнджерс" в матче плей-офф НХЛ

Игра закончилась со счетом 3:4.

Гол Евгения Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Рейнджерс" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. На домашней ледовой арене команда уступила гостям с результатом 3:4. Лидер сражени определился в третьем овертайме начальной встречи в серии первого раунда. В составе "Нью-Йорк Рейнджерс" шайбы в ворота оппонентов забросили на 10, 24 и 38 минутах спортсмены Адам Фокс, Эндрю Копп, Крис Крайдер. От "Питтсбурга" отличились на 25 и 32 минутах, 39 и 106 минутах Джейк Гюнцель (оформил дубль), Брайан Раст и российских нападающий Евгений Малкин. Последний игрок также отметился одной результативной передачей.

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 79 бросков по воротам клуба. Этот результат стал вторым в истории Кубка Стэнли. В 2020 году вратарь из "Коламбуса" Йоонас Корписало совершил 85 сейвов в игре серии первого раунда против "Тампы".

"Вашингтон Кэпиталз" стартовал с победы в серии плей-офф против "Флориды".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET