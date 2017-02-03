Игра закончилась со счетом 4:2.

"Вашингтон Кэпиталз" стартовал с победы в серии плей-офф против "Флориды Пантерз". Матч проводился в рамках первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Игра проводилась на ледовой арене

в Санрайзе. Встреча завершилась с результатом 4:2 (1:1, 0:1, 0:3) в пользу гостей.

В составе команды победителей заброшенными шайбами в воротах соперника отметились на 4, 49, 51 и 60 минутах спортсмены Том Уилсон, российский нападающий Евгений Кузнецов , Ти Джей Оши и Ларс Эллер. От хозяев голы реализовали на 18 и 21 минутах матча Сэм Беннетт и Клод Жиру.

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 34 броска по воротам из 37. Капитан столичного хоккейного клуба Александр Овечкин отметился одним голевым пасом. Защитник из "Вашингтона" Дмитрий Орлов также запомнился зрителям одной результативной передачей. Россиянин Евгений Кузнецов был признан первой звездой матча, а Сергей Бобровский — третьей.

"Флорида" стала победителем регулярного чемпионата НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

