Харрис: команда Байдена выведет экономику США на правильный путь

Камала Харрис представила экономическую команду, назначенную Байденом на посты в Белом доме.

Камала Харрис считает, что команда Джо Байдена выведет экономику США на правильный путь. Об этом политик рассказала в рамках церемонии представления членов новой экономической команды кандидата в президенты от демократической партии. Мероприятие состоялось в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Это самая подходящая команда для нынешний ситуации...Это та команда, которая необходима для того, чтобы оказать немедленную помощь. Как указывал ранее Байден, это исключительно важно в условиях, когда число инфицированных коронавирусом растет и помимо трагических смертей, растет и экономический ущерб Камала Харрис, вице-президент США

Харрис уточнила, что сформированная команда сможет вывести американскую экономику из кризиса. На пост главы Минфина выдвинута бывшая руководительница Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Ее заместителем станет Адевале Адейемо, выходец из Нигерии. Ранее чиновник занимал должность замглавы Национального экономического совета Белого дома в администрации Барака Обамы.

Место главы Административно-бюджетного управления Белого дома займет Нира Тэнден. Руководителем Совета экономических консультантов при Белом доме - Сесилия Роуз. Она является одним из ведущих экономистов Принстонского университета.

Камала Харрис заявила о готовности к контактам с республиканцами.

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