Место в администрации США получил Рон Клайн.

Джо Байден назначил главу аппарата Белого дома. Об этом сообщается в опубликованном заявлении команды демократа. Вероятный победитель американских выборов президента США считает, что пост в администрации должен занять Рон Клайн. Ранее он возглавлял аппарат Байдена, когда тот был сенатором, а после - вице-президентом страны.

Его глубокий, разнообразный опыт и способность работать с людьми любого политического спектра — это именно то, что мне нужно в главе администрации Белого дома, когда мы противостоим этому кризисному моменту и работаем над объединением страны сообщение Джо Байдена

Политик оценил вклад Клайна во время работы над устранением проблем, вызванных мировым экономическим кризисом 2009 года, а также кризисом общественного здравоохранения в 2014 году. В ответ на это Клайн пообещал Байдену и вице-президенту Камале Харрис собрать талантливую и разнообразную команду для Белого дома.

Нам предстоит иметь дело с амбициозной повесткой дня, несущей перемены, и пытаться устранить раскол в нашей стране Рон Клайн, глава аппарата Белого дома

RealClearPolitics опроверг потерю Байденом голосов в Пенсильвании.

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