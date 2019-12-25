RealClearPolitics опроверг потерю Байденом голосов в Пенсильвании

Результаты портала говорят о том, что большинства в Пенсильвании не получили ни Трамп, ни Байден.

Политологический портал США RealClearPolitics опроверг потерю Джо Байденом голосов в Пенсильвании.

На сайте ресурса появилась таблица с прогнозами и результатами выборов в различных штатах. В ней указывается, что у Байдена оказалось на 20 голосов выборщиков меньше, чем у Дональда Трампа. Вскоре об этом рассказал юрист президента Трампа Рудольф Джулиани.

Выяснилось, что портал отнял у Байдена голоса от выборщиков в Пенсильвании. Таким образом, демократический кандидат набрал 259 голосов — что на 11 меньше от необходимого количества для избрания президентом.

Мы никогда не прогнозировали чью-либо победу в Пенсильвании. Том Бивэн, редактор RealClearPolitics

Результаты портала говорят о том, что большинства в Пенсильвании не получили ни Трамп, ни Байден.

Ранее мы писали, что россиянку Осипову освободили из американской тюрьмы.

Фото: pixabay.com