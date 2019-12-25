Губернатор Петербурга подвёл итоги уходящей недели

Беглов перечислил шесть главных итогов.

На этой неделе президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В связи с чем губернатор Петербурга Александр Беглов подвёл итоги уходящей недели в воскресенье, 25 апреля, на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Как отмечает градоначальник Северной столицы, бюджетные кредиты, выделенные главой государства, будут направлены на строительство социальных объектов и развитие общественного транспорта.

Еще один важный вопрос послания – газификация регионов. Ускорение и упрощение подводки газа обеспечит жителям садоводств и владельцам дачных участков комфортные условия. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Также на этой неделе Беглов встретился с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, вместе с которым подписал соглашение о совместной системе по обращению с отходами. Согласно плану, до 2023 года в Петербурге и Ленобласти будут созданы производства для переработки мусора с организованной транспортировкой, а также появятся площадки под отходы с технологией раздельного мусора.

Губернатор отметил встречу с обер-бургомистром Дрездена Дирком Хилбертом. В рамках которой они обсудили сотрудничество в сферах науки, образования, туризма, транспорта и охраны окружающей среды.

Кроме того, Беглов встретился с первым заместителем председателя Правительства РФ, председателем Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Андреем Белоусовым. С которым обсудили вопросы организации и безопасности форума в этом году.

С вице-премьером Татьяной Голиковой губернатор обсудили предстоящий чемпионат Европы по футболу-2020. Беглов отметил, что Петербург готов к проведению ЕВРО-2020.

Вся необходимая инфраструктура для тренировок и базы для проживания команд у нас сохранились после чемпионата мира. Времени для того, чтобы привести их в полный порядок - достаточно! Праздник красивого футбола состоится несмотря на необходимые ограничения. Александр Беглов.

Также Беглов и глава ВТБ Андреем Костиным обсудили реализацию транспортных проектов. За время сотрудничества в планах достроить Витебскую развязку, обеспечить беспрерывное строительство метро и развивать аэропорт Пулково.

Путешествовать петербуржцам будет максимально комфортно. С учетом продления программы 20% кэшбэка на внутренний туризм – еще и очень выгодно. Александр Беглов.

Ранее мы писали, что в Петербурге будут расширить список социальных услуг, которые можно получить электронно.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов