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Беглов и Дрозденко подписали соглашение о совместной системе по обращению с отходами
Сегодня, 16:03
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Беглов и Дрозденко подписали соглашение о совместной системе по обращению с отходами

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Регионы объединяют усилия для оптимизации мусорооборота и перехода на экологически чистые методы работ.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали дорожную карту по созданию совместной системы по обращению с отходами. В плане прописаны мероприятия до 2023 года включительно. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Регионы создадут производства по переработке мусора, синхронизируют территориальные схемы и разработают единую концепцию обращения с отходами.

Ранее был создан единый мусорный оператор — АО "Невский экологический оператор". Его учредителями являются правительства города и области,  ПАО "Интер РАО" и Банк ВТБ, у всех равные доли. В марте 2021 года власти Северной столицы выделили 25 млн рублей в уставный капитал организации. 

Накануне в Волосовском районе горел полигон с твердыми бытовыми отходами. 

Фото: pixabay.com

Теги: мусорный оператор, отходы, соглашение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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