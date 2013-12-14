Власти Петербурга выделили 25 млн рублей для начала работы единого мусорного оператора

Такую же сумму внесут остальные участники проекта.

Власти Петербурга выделили из городского бюджета 25 млн рублей в уставный капитал АО "Невский экологический оператор" ― единого мусорного оператора, сообщила пресс-служба Смольного. Организация была создана совместно с Ленинградской областью.

Средства нужны для того, чтобы компания начала работу. Теперь Петербург выполнил свои обязательства на этапе создания единого мусорного оператора. Такую же сумму внесут остальные партнеры проекта ― Ленинградская область, ПАО "Интер РАО ЕЭС" и ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг".

На эти деньги Комитетом имущественных отношений приобретены 25 % + 1 акция организации – это блокирующий пакет. пояснили в пресс-службе администрации Северной столицы.

АО "Невский экологический оператор" будет заниматься вопросами организациями сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Необходимо сделать так, что максимальное число отходов возвращалось во вторичный цикл.

Регистрация единого мусорного оператора стало одним из шагов по созданию агломерации Петербурга и области.

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