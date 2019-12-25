Губернатор Петербурга рассказал о событиях прошедшей недели

В список вошли шесть событий.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о событиях прошлой недели на своей странице ВКонтакте.

На неделе состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусу, в рамках которого Беглов рассказал о ситуации в городе. По словам Беглова, эпидемиологическая обстановка в городе стабилизируется. В связи с чем медучреждения возвращаются к плановой работе, в том числе и Городская больница №33. До конца месяца еще три федеральных стационара вернутся к плановому приему больных.

В сфере образования Петербург тоже имеет успехи. На прошлой неделе студенты СПбГУ победили на международной студенческой олимпиаде по математике IMC-2021. Всего в олимпиаде принимали участие 113 команд из университетов всего мира.

Также губернатор выразил слова поддержки погибшим петербуржцам. которые находились на борту рухнувшего на Камчатке вертолета. Трагедия произошла в ночь на 12 августа.

В четверг, 12 августа, в Петербурге прошла торжественно-траурная церемония в память о погибших подводниках АПРК "Курск". Церемония прошла на Серафимовском кладбище, где похоронены 32 члена экипажа АПРК "Курск".

На неделе завершился ежегодный слет поисковых отрядов Санкт‑Петербурга "Вахта Памяти". В окрестностях урочища Гайтолово петербургские поисковики обнаружили останки пяти воинов Красной армии.

Также Беглов приглашает молодежь принять участие во всероссийском молодежном форуме "Выше Крыши", который пройдет в Петербурге с 3 по 5 сентября. Победители смогут получить грант до 1,5 млн. рублей на проект.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов