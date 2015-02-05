В Петербурге прошла торжественно-траурная церемония в память о погибших подводниках АПРК "Курск"

На Серафимовском кладбище захоронены 32 члена экипажа АПРК "Курск".

На Серафимовском кладбище в Петербурге состоялась торжественно-траурная церемония в память о подводниках, погибших на атомной подводной лодке "Курск" 21 год назад. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В память об экипаже объявили минуту молчания. После вице-губернатор Олег Эргашев, начальник Оперативного управления Главного штаба Военно-Морского Флота России Михаил Неупокоев и родственники возложили цветы к мемориалу и могилам подводников. Губернатор Петербурга Александр Беглова почтил память погибших утром.

Трагедия произошла 12 августа 2000 года. Подводная лодка "Курск" затонула во время учений в Баренцевом море.

Ранее мы писали, что скончался вице-адмирал Юрий Сухачев, участвовавший в подъеме подлодки "Курск".

Фото: пресс-служба Смольного