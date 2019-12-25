На борту рухнувшего на Камчатке вертолета были петербуржцы

По предварительной информации, погибли восемь человек, еще восемь удалось спасти.

В ночь на 12 августа в Камчатском крае, на территории Кроноцкого заповедника, совершил крушение вертолет Ми-8. Как стало известно 78.ru от источника, на борту воздушного судна находились петербуржцы.

Информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" поступила в 00:50. Как сообщает РИА Новости, в момент крушения на борту были три члена экипажа и 13 туристов, один из которых ребенок.

На место происшествия вылетели специалисты Центра медицины катастроф. К поисково-спасательным работам привлекли 45 человек и восемь единиц техники. Также на месте крушения Ми-8 работали спасатели и водолазы.

По предварительной информации, в авиакатастрофе погибли восемь человек. Еще восемь удалось спасти, в их числе есть петербуржцы.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". На место катастрофы прибыли следователи.

Ранее в Таджикистане разбился спасательный самолет, летевший к россиянам.

Фото: pexels.com