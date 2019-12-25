Граждане РФ пропали во время восхождения на ледник.

В Таджикистане разбился спасательный самолет, летевший к россиянам. Об этом рассказали представители Ассоциации туроператоров страны. Известно, что крушение произошло в горном массиве. Жертвой стал пилот, а также пострадали еще четверо. Экипаж выполнял рейс за семьей из Москвы, связь с которой прервалась. Путешественники перестали отвечать во время восхождения на ледник в ущелье Поймазор Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области.

На высоте более 6 тысяч метров один из туристов еще 28 июля попал под лавину, другие, сообщив об этом, вскоре перестали выходить на связь. Организаторы поездки попросили о помощи горно-спасательный центр. ассоциация туроператоров Таджикистана

В настоящее время спасатели направляются к месту инцидента. Они надеются эвакуировать раненых и доставить их в безопасное место. Для этого необходимо найти подходящее место для спасательного вертолета. Одновременно с этим продолжаются поиски российских туристов.

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