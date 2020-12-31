В Петербурге задержали зампредседателя колхоза после гибели моряков судна "Онега"

Несмотря на сложные погодные условия, он не принял решение о запрете рыбного промысла.

В Петербурге задержали зампредседателя Рыболовецкого колхоза имени М. И. Калинина по делу о гибели моряков затонувшего судна "Онега". Об этом пишет ТАСС.

Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть нескольких людей. Установлено, что в декабре 2020 года капитан судна "Онега", принадлежащего колхозу и занимающегося рыбным промыслом в акватории Баренцева моря, сообщил подозреваемому о сложной погодной обстановке. Несмотря на это, зампредседателя не принял решение о запрете рыбного промысла и не дал капитану распоряжение уходить в убежище.

28 декабря судно "Онега" затонуло. В результате 17 членов экипажа пропали без вести, двое спасено судном "Войково".

Следователи получили заключение комплексной судебной экспертизы в области охраны труда. Допущенные подозреваемым нарушения связали с трагическими последствиями.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области