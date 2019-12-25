По предварительным данным, на борту находились пять человек.

В Белом море затонуло частное судно "Фаворит". Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что инцидент произошел в пяти километрах от берега на территории Мурманской области. По предварительным данным, на борту находилось пять человек. Для поисков людей был задействован вертолет Ми-8.

Операция по спасению людей осложнена ухудшающимися погодными условиями.

По данным Telegram-канала SHOT, спасатели обнаружили на берегу моря спасательный плот, рядом с которыми найдены живыми два человека - парень и девушка. Молодой человек заявил, что чувствует себя в порядке, однако девушка находится в полуобморочном состоянии. Пострадавших доставят в медицинское учреждение. В настоящее время спасатели занимаются поисками оставшихся людей.

Ранее в Красноярском крае неизвестный на улице уколол шприцем школьника.

Фото: Telegram/SHOT, pixabay.com