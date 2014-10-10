Первый арктический туристический маршрут из Петербурга стартует 1 июля

Ученые Русского географического общества совместно с сотрудниками петербургских музеев разработали новый маршрут для туристов "Дорога из Арктики. По следам Петра Великого", ведущий к Белому морю. Об этом сообщила первый зампредседателя Комитета по делам Арктики Елена Асеева
Путешественники отправятся осваивать почти 200-километровый маршрут в пятницу, 1 июля. Эту дату связали с 350-летием со дня рождения Петра I. Ключевые точки маршрута действительно связаны с жизнью российского императора, прежде всего - с построенной по его приказу осударевой дорогой.
Осударева дорога была проложена через карельскую тайгу по приказу Петра I. Итогом операции стало освоение крепостями в истоке устье Невы.
Мария Юркина, директор ассоциации развития и освоения труднодоступных территорий "Русское вездеходное общество"
Ранее мы сообщили о том, что из з Еревана в Петербург запустят новой рейс.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все