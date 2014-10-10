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Первый арктический туристический маршрут из Петербурга стартует 1 июля
Сегодня, 16:49
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Первый арктический туристический маршрут из Петербурга стартует 1 июля

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Путешественники смогут поближе познакомиться с местами, связанными с биографией Петра I, на пути к Белому морю.

Ученые Русского географического общества совместно с сотрудниками петербургских музеев разработали новый маршрут для туристов "Дорога из Арктики. По следам Петра Великого", ведущий к Белому морю. Об этом сообщила первый зампредседателя Комитета по делам Арктики Елена Асеева

Путешественники отправятся осваивать почти 200-километровый маршрут в пятницу, 1 июля. Эту дату связали с 350-летием со дня рождения Петра I. Ключевые точки маршрута действительно связаны с жизнью российского императора, прежде всего - с построенной по его приказу осударевой дорогой. 

Осударева дорога была проложена через карельскую тайгу по приказу Петра I.  Итогом операции стало освоение крепостями в истоке устье Невы.

Мария Юркина, директор ассоциации развития и освоения труднодоступных территорий "Русское вездеходное общество"

Ранее мы сообщили о том, что из з Еревана в Петербург запустят новой рейс.

Фото: Pixabay

Теги: арктика, белое море, санкт-петербург, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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