  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из Еревана в Петербург запустят новой рейс
Сегодня, 14:39
136
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Из Еревана в Петербург запустят новой рейс

0 0

Выехать из столицы Армении в город на Неве можно будет по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

С пятницы, 1 июля, компания FlyOne Armenia запустит регулярные прямые рейсы по маршруту Ереван – Санкт-Петербург – Ереван. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Самолеты будут вылетать из армянской воздушной гавани "Звартноц" в аэропорт "Пулково" четырежды в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

На данный момент FlyOne Armenia намерена увеличить частоту рейсов в Россию.

Ранее мы сообщили о том, что иранская компания Mayan Air запустит прямые рейсы из Тегерана в Петербург.

Фото: Piter.TV

Теги: ереван, пулково, рейсы за рубеж, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии