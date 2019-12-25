Из Еревана в Петербург запустят новой рейс

Выехать из столицы Армении в город на Неве можно будет по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

С пятницы, 1 июля, компания FlyOne Armenia запустит регулярные прямые рейсы по маршруту Ереван – Санкт-Петербург – Ереван. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Самолеты будут вылетать из армянской воздушной гавани "Звартноц" в аэропорт "Пулково" четырежды в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

На данный момент FlyOne Armenia намерена увеличить частоту рейсов в Россию.

Ранее мы сообщили о том, что иранская компания Mayan Air запустит прямые рейсы из Тегерана в Петербург.

Фото: Piter.TV