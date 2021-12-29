Ракетоносцы ВКС России Ту-160 провели 13-часовой полет над Арктикой

Самолеты дозаправились в небе.

Ракетоносцы Воздушно-космических сил России провели 13-часовой полет над Арктикой. Об этом рассказали представители Минобороны РФ. Известно, что боевая авиация пролетела над акваторией Северного Ледовитого океана, Баренцевым и Белым морями. При этом экипажи совершили дозаправку топлива в воздухе.

Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей продолжительностью около 13 часов. пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты напомнили о том, что все полеты совершаются в строгом соблюдении норм международного права и использования воздушного пространства. В России сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь" способен нести на борту обычные и крылатые ракеты с ядерным оснащением. Они размещаются внутри фюзеляжа в двух барабанах. Каждый барабан имеет вместимость в шесть ракет.

ВМФ России проведет серию учений во всех зонах ответственности флотов.

Фото и видео: Минобороны России

