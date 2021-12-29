ВМФ России проведет серию учений во всех зонах ответственности флотов

Руководить ими будет главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

В январе и феврале Военно-морской флот России проведет масштабные учения по всей стране. В них будут задействованы более 140 кораблей и свыше 10 тысяч военнослужащих, с воздуха суда поддержат более 60 самолетов и вертолетов, рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

Учения охватят акватории морей, которые прилегают территории России. Отдельные мероприятия состоятся в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, уточнили в оборонном ведомстве.

В ходе запланированных мероприятий военные отработают действия по защите национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам страны с акватории водных направлений.

Данные учения проводятся в соответствии с планом подготовки российских ВС на текущий год. Руководить ими будет главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Ранее подразделения войск РФ начали прибывать в Белоруссию для проведения учений.

Фото: Минобороны РФ