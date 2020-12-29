Андрей Чибис рассказал о поддержке родственников погибших на "Онеге".

Объявлен траур по погибшим в Баренцевом море российским морякам. Об этом в собственном Instagram-аккаунте сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Чиновник уточнил, что регион почтит память моряков, ставших жертвами на траулере "Онега".

Сейчас мы работаем над дополнительной адресной помощью для каждой семьи Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

Глава региона пообещал оказаться со стороны местного правительства материальную поддержку родственникам погибших. Им выплатят по одному миллиону рублей. Чибис выразил соболезнования тем, кто потерял близких людей из-за трагедии в Баренцевом море.

В район затопления траулера "Онега" вылетел самолет Ан-74.

Видео: Instagram/chibis.andrey