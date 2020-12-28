Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил помочь семьям погибших в Баренцевом море. С этого он начал сегодняшнее совещание с вице-премьерами.
В Баренцевом море произошла трагедия — во время шторма затонуло рыболовецкое судно "Онега".
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он попросил вице-премьера Викторию Абрамченко взять ситуацию под контроль и подключиться к работе спасательных служб.
Глава кабмина отметил, что помощь родственникам погибших моряков должна быть материальной и психологической.
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