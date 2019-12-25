Реформа госаппарата сократит в федеральных ведомствах 37 заместителей

Реформа госаппарата, которую накануне анонсировал премьер-министр России Михаил Мишустин, сократит в федеральных ведомствах 37 заместителей. Всего она затронет 45 ведомств и министерств.
В пресс-службе кабмина отмечают, что главная цель в вопросе преобразований - сокращение подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Реформирование затронет 74 из них.
Ранее мы писали, что президент Российской академии наук выступил против масштабных реформ науки в стране.
Фото: pixabay.com
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