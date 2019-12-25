Президент Российской академии наук выступил против масштабных реформ науки в стране

Подобные масштабные реформы всегда делали судьбу науки всё тяжелее.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев выступил против масштабных реформ науки в стране. Таком прокомментировал письмо президента Курчатовского института Михаила Ковальчука правительству России с предложениями по реформам. Об этом пишет ТАСС.

Ковальчук накануне предложил объединить научные организации в пять кластеров. Это организации, которые создают и эксплуатируют уникальные научные установки; организации, которые работают над фундаментальными исследованиями; организации, работающие над глобальными исследованиями социально-экономических процессов в гуманитарной сфере; государственные научные центры и другие организации, осуществляющие которые занимаются прикладной исследовательской деятельностью и разработками. Также Ковальчук предложил создать кластер ведущих вузов.

Не надо нам больше каких-то крупных судьбоносных реформ в нашей науке. Александр Сергеев, президент РАН

Он подчеркнул, что подобные масштабные реформы всегда делали судьбу науки всё тяжелее. Тем более, заметил Сергеев, некоторые элементы от предложений Ковальчука уже присутствуют в нынешней системе.

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