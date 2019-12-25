Профессор подчеркнул, что сейчас ситуация серьёзно отличается от мартовской.

В РАН назвали источник возникновения второй волны COVID-19 в России. С заявлением выступил заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин. Его слова приводит агенство "РИА Новости".

Он отметил, что в РФ сейчас, в основном, многие заражаются вирусом, который в России давно. По мнению Базыкина, стране достаточно нынешних штаммов, чтобы питать эпидемию.

Профессор подчеркнул, что сейчас ситуация серьёзно отличается от мартовской, когда источниками заражения коронавируса, в основном, были вернувшиеся из заграницы.

Сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами. Георгий Базыкин, заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха

Ранее был назван срок вакцинации 23 миллионов украинцев от коронавируса.

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