Виктор Ляшко рассказал о планах Киева по прививочной кампании от коронавируса.

Назван срок вакцинации 23 миллионов украинцев от коронавируса. Об этом сообщили журналисты УНИАН со ссылкой на заявление главного санитарного врача страны. Виктор Ляшко отметил, что массовая вакцинация населения от COVID-19 уже запланирована правительством. Прививочная кампания может пройти до первого квартала 2022 года. Для обеспечения мероприятий медикам потребуется 40 миллионов доз препарата.

Если мы начинаем кампанию с января по апрель, это будут первые поставки. Мы понимаем, что они будут приходить маленькими траншами, пока все производители выйдут на определенные мощности Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины

Эксперт отметил, что на закупку доз вакцины от коронавируса Киев заложил из государственного бюджета 2,6 млрд гривен. Ранее Владимир Зеленский подписал закон о доступе граждан Украины к вакцинам. Это постановление ускорит выход препарата на местный рынок. Однако для начала вакцина должна будет пройти в стране клинические испытания.

COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса.

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