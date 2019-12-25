Киев получит 8 млн вакцин от коронавируса бесплатно.

COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса. Об этом в собственном аккаунте на Facebook написал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Он отметил, что получил одобрение международной организации на поставки препарата для Киева в приоритетном порядке.

Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно, а также шприцы для инъекций. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины

Напомним, что COVAX - международный механизм, который контролируется ВОЗ и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации. Также проект поддерживается Коалицией за инновации по обеспечению готовности к эпидемиям. Последняя организация занимается производственными мощностями и проводит закупки вакцин. Страны с высоким уровнем дохода субсидируют вакцины для финансируемых государств.

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