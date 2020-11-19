COVAX обойдется в 14 долларов на человека.

На Украине назвали стоимость вакцины от COVID-19. Об этом в эфире местного телеканала "Украина 24" заявил главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По словам чиновника, стоимость вакцины против коронавируса в рамках программы COVAX обойдется властям в 14 долларов на человека. Ранее спикер подтвердил готовность COVAX бесплатно предоставить Украине вакцину для 20% населения.

8 млн доз предназначены для 4 млн населения для двухразового вакцинирования. Те средства, которые будут заложены в бюджет на 2021 год, можно будет потратить на дополнительную закупку вакцин сверх этих 8 миллионов доз, чтоб охватить как можно большее количество украинцев Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины

Эксперт уточнил, что одна доза вакцины обойдется в 7 долларов. Однако для положительного эффекта следует провести полноценное двухразовое вакцинирование человека.

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Видео: YT / Украина 24