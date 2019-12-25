Главный санитарный врач страны объяснил, зачем Киев вводил ограничения.

Украина оценила эффект от карантина. Об этом в эфире местного телеканала "1+1" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Программа опубликована на YouTube-платформе. По словам медика, ограничения, введенные из-за распространения коронавируса в марте, спасли сотни тысяч граждан.

Никто никого не собирается запугивать. Наша задача — убедить вас в том, что карантинные меры работают. Соблюдение всех противоэпидемических мероприятий дает свой положительный эффект Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины

Специалист напомнил, что государство ввело карантин из-за пандемии COVID-19 для того, чтобы оказать для жителей страны в том числе психологический и эмоциональный эффект.

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