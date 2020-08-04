Пока украинская медицинская система справляется с нагрузкой.

Стали известны сроки новой вспышки коронавируса на Украине. О них рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он рассказал, что Европа уже сталкивается со второй волной COVID-19. Ляшко считает, что количество новых случаев заражений коронавирусом произойдёт в сезоны ОРВИ и гриппа — то есть с октября по апрель.

Сейчас же, сказал Ляшко, украинская медицинская система справляется с нагрузкой.

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Видео: Youtube/Факти ICTV