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Стали известны сроки новой вспышки коронавируса на Украине

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Пока украинская медицинская система справляется с нагрузкой.

Стали известны сроки новой вспышки коронавируса на Украине. О них рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он рассказал, что Европа уже сталкивается со второй волной COVID-19. Ляшко считает, что количество новых случаев заражений коронавирусом произойдёт в сезоны ОРВИ и гриппа — то есть с октября по апрель.

Сейчас же, сказал Ляшко, украинская медицинская система справляется с нагрузкой.

Ранее спецназ схватил угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве мужчину.

Видео: Youtube/Факти ICTV

Теги: вторая волна коронавируса, пандемия, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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