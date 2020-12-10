Премьер Украины оценил вероятность закупки российской вакцины от COVID-19

Денис Шмыгаль призвал дождаться, когда "Спутник V" пройдет третий этап клинических испытаний.

Премьер-министр Украины оценил вероятность закупки российской вакцины от COVID-19. Слова главы местного правительства приводят журналисты издания "Украинская правда". Денис Шмыгаль уверен, что Киев не может себе позволить использовать "Спутник V", так как препарат еще не прошел третью стадию клинических испытаний. В связи с этим на данный момент речь о закупке российской вакцины не идет.

Даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. Что такое третья стадия? Это наиболее массовая стадия, которая как раз показывает все риски, угрозы, которые эта вакцина может в себе нести. Поэтому сегодня речь о закупке российской вакцины не идет Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Политик добавил, что Украина не останется от вакцины от коронавируса. Страна является участником программы Covax, поэтому с марта 2021 года ожидает получить первый миллион доз для населения.

Украина похвасталась своим методом борьбы с коронавирусом.

Видео: Youtube/Українська правда