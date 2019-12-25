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В район затопления траулера "Онега" вылетел самолет Ан-74
Сегодня, 9:16
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В район затопления траулера "Онега" вылетел самолет Ан-74

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Спасатели продолжают поисковую операцию.

В район затопления траулера "Онега" вылетел патрульный самолет Ан-74. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил представитель региональных экстренных служб. Известно, что борт отправлен из Красноярска в акваторию Баренцева моря для проведения поисковых мероприятий. В самолете находится группа спасателей. 

В 3:44 по московскому времени из Красноярска для проведения поисковых работ вылетел самолет Ан-74

источник агентства

Напомним, что в общем количестве к поисковым работам в зоне происшествия  привлечено более 200 человек и девять единиц техники. Речь идет о затонувшем судне "Онега". Оно пропало в понедельник 28 декабря вместе с рыбаками. На траулере находились 19 человек. К настоящему моменту спасены только двое из них. По предварительной версии судно могло утонуть из-за обледенения.

Мишустин поручил помочь семьям погибших в Баренцевом море.

Фото: Pixabay.com

Теги: ан-74, баренцево море, онега, поисковая операция, траулер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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