Трагедия унесла жизни трех человек с судна "Юбилейный ЯМЗ".

Капитан судна предстанет перед судом за нарушение правил управления, повлекшее гибель трёх человек. Об этом рассказали представители Следственного комитета и Генеральной прокуратуры РФ. Журналисты из "Интерфакса" уточнили, что рассмотрение уголовного дела пройдет в Печенгском районном суде Мурманской области. Речь идет об утоплении маломерного судна "Юбилейный ЯМЗ". Фигуранта расследования обвиняют по части 3 статьи 263 УК РФ за нарушение правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, которое повлекло за собой смерть более двух лиц.

Инцидент произошел 17 октября 2020 года с судном "Юбилейный ЯМЗ". Оно находилось под управлением собственника. На борту было девять пассажиров. Транспорт двигался по маршруту в Баренцевом море около мыса Кекурский у полуострова Рыбачий. Экипаж направился в залив Вайда Губа. Из-за сильного ветра капитан не справился с управлением.

В результате судно столкнулось со скалистым грунтом береговой линии, перевернулось и затонуло, семь человек спаслись, трое погибли заявление СК РФ

Спасателям удалось найти тело только одного из погибших. В операции принимали участие представители МЧС, водолазы, авиация, пограничная служба.

СК проводит обыски в резиденции бизнесмена Быкова.

Фото и видео: YouTube/Следстенный комитет России