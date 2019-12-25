По результатам примут решение о приемке судна в состав Военно-Морского флота.

В понедельник, 2 августа, пресс-служба ПАО Судостроительный завод "Северная верфь" сообщила Piter.tv, что построенное на заводе судно "Всеволод Бобров" завершает испытания в Балтийском море, по результатам которых примут решение о приемке судна в состав Военно-Морского флота.

Испытания длились неделю, эксперты проверили главную энергетическую установку в режиме полного хода судна, комплекс связи, навигационное оборудование, видеонаблюдение, постановили якорь на предельной глубине и десятки других пунктов. Серьезных замечаний к судну нет.

Мы планируем, что в первой декаде августа состоится подписание приемного акта, после чего Главком ВМФ примет решение о дате подъема Военно-морского флага на судне. генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов

Отметим, что судно назвали в честь знаменитого футболиста и хоккеиста, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона и единственного спортсмена в истории Олимпийских игр, который был капитаном национальной сборной страны и в том, и в другом виде спорта Всеволода Михайловича Боброва.

Ранее мы писали, что первый фрегат проекта 22350М заложат в Петербурге в 2023 году.

Фото: предоставлено пресс-службой "Северной верфи"