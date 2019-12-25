Петербургские студенты победили на международной студенческой олимпиаде по математике

Всего в олимпиаде принимали участие 113 команд из университетов всего мира.

Во вторник, 10 июля, стало известно о победе петербургской команды в 28-й международной студенческой олимпиаде по математике IMC-2021. Студенты Санкт-Петербургского государственного университета заняли первое место, студент Александр Гребенников занял второе место в индивидуальном зачете, а наставник команды профессор СПбГУ Федор Петров вошел в тройку самых эффективных лидеров команд в IMC-2021.

Петербург – признанный научный и образовательный центр, в вузах которого стремятся учиться студенты со всей страны. Мы гордимся нашей высшей школой, наукой и образованием, будем и дальше их поддерживать. губернатор Александр Беглов

По словам градоначальника, развитие научных исследований, а также поддержка талантливой молодежи являются приоритетом в Петербурге.

Всего в IMC-2021 участвовали 113 команд из университетов по всему миру. Россию представляли команды из НИУ Высшая школа экономики, Московского физико-технического института, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Российского университета дружбы народов.

Чемпионат прошел в Болгарии, Благоевграде. Второе место занял Израиль, третье – Польша.

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