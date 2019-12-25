Олимпиада-2020 в Токио: кто из спортсменов вернется в Петербург с медалями

В этом материале Piter.tv более подробно расскажет о каждом из них.

В Токио 23 июля стартовали XXXII летние Олимпийские игры-2020. Нашу страну на соревновании представляют 335 спортсменов в различных видах спорта. На первой неделе Олимпиады Россия показала хорошие результаты. В медальном зачете она расположена на четвертом месте. Российские спортсмены принесли стране более 33 медалей, несколько из них завоевали петербургские атлеты. В этом материале Piter.tv более подробно расскажет о каждом из них.

Михаил Артамонов – бронзовый призёр Олимпийских игр-2020 в Токио по тхэквондо

Бронзовую медаль в весовой категории до 58 килограммов в копилку национальной сборной принес петербургский тхэквондист Михаил Артамонов. В первый день игр спортсмена ждал поединок с аргентинцем Лукасом Гузманом, который завершился со счетом 15:10 в пользу Артамонова.

Михаил родился 20 июля 1997 года в Петербурге. С тхэквондо спортсмен познакомился в 12 лет. С данным видом боевого искусства его познакомили родители. К выпускному школьному классу Артамонов принял решение связать свою жизнь со спортом, и поступил в Национальный государственный университет физкультуры, спорта и здоровья имени Петра Лесгафта. Бронза на Олимпийских играх – не единственная награда спортсмена. В 2016 году Артамонов завоевал бронзу на чемпионате Европы в категории до 54 кг. В этом же году он вошел в состав национальной сборной. В 2017 году Артамонов занял второе место на чемпионате мира в категории до 58 кг.

О личной жизни спортсмена практически ничего неизвестно. Судя по аккаунтам в социальных сетях, почти всё свое время Михаил посвящает спорту.

Лилия Ахаимова – олимпийская чемпионка в командном многоборье по спортивной гимнастике

Хорошие результаты наша сборная показала и в спортивной гимнастике. Петербурженка Лилия Ахаимова завоевала золото в женском командном первенстве по спортивной гимнастике. Вместе со спортсменкой выступали также российские гимнастки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Владислава Уразова. Команда получила 169,528 баллов, оставив позади команды США и Великобритании.

Спортсменка родилась 17 марта 1997 года во Владивостоке. Когда Лилии было пять лет, родители отдали её в муниципальную ДЮСШ "Гармония". Там она познакомилась с художественной и спортивной гимнастикой. Позже Ахаимова поняла, что брусья, кольца и маты ей ближе, чем мячи и ленты. В 2012 году семья переехала в Петербург, где девушка поступила в спортивный колледж. После окончания Лилия продолжила спортивную карьеру. Спортсменка является двукратным серебряным призером чемпионатов мира 2018, 2019 в команде и чемпионом Европы 2018 в команде.

Лилия предпочитает проводить время с семьей, друзьями и со своим щенком по кличке Рокки.

Также девушка охотно развивает свой профиль в Instagram (24,5 тыс. подписчиков) и TikTok (16,8 тыс. подписчиков). В социальных сетях спортсменка делится своими фотографиями и видеороликами с путешествий и тренировок.

Мадина Таймазова – бронзовый призёр Олимпийских игр-2020 в Токио по дзюдо

Героическую выдержку и силу характера на Олимпиаде продемонстрировала петербургская спортсменка Мадина Таймазова. Девушка завоевала бронзу в личных соревнованиях по дзюдо среди женщин в весовой категории до 70 кг. В полуфинале Таймазова встретилась с японской пятикратной чемпионкой мира Тидзуру Араи. Но Мадине не удалось одержать победу в этой схватке. Таймазовой пришлось покинуть татами после болевых приемов, которые использовала соперница. Однако спортсменка собралась духом и одержала победу в следующем поединке, победив хорватку Барбару Матич.

Мадина родилась 30 июня 1990 года в Северной Осетии. Связать свою жизнь с борьбой девочка решила в юном возрасте. И на это есть свои причины. Отец Мадины – Андрей Захарович Таймазов является заслуженным тренером по вольной борьбе. Окончив школу в 2016 году, спортсменка поступила сначала в Северо-Осетинский государственный университет на юридический факультет. После девушка получила второе высшее образование, отучившись на факультете физической культуры и спорта. В свои 22 года Мадина является мастером спорта по дзюдо и обладательницей множества наград и медалей. В прошлом году девушка завоевала бронзу на чемпионате Европы.

Свободное время Мадина проводит со своей семьей, и ни за что не откажется от игры на фортепиано.

Василиса Степанова – серебряный призер Олимпийских игр-2020 по академической гребле

Впервые за 17 лет наши спортсмены завоевали медаль в академической гребле. Это удалось сделать петербурженке Василисе Степаной и её коллеге россиянке Елене Орябинской. Девушки стали серебряными призерами в двойке распашной без рулевого. Результат – 6:51,45 секунд.

Василиса родилась 26 января 1993 года в Твери. С детства девочка интересовалась спортом: плавание, гребля на каноэ и байдарках. Вскоре девушка начала плотно заниматься греблей под руководством своего отца и тренера Андрея Костыгова. В 2019 году Степанова завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Гонконге и бронзу – на чемпионате Европы.

Воспитанница СШОР им. Коренькова Курортного района Петербурга умело совмещает спорт и личную жизнь. В 2014 году Василиса вышла замуж за гребца Василия Степанова. В свободное от спорта время девушка не отказывает себе в путешествиях по стране и миру.

Пракатень Анна – серебряный призер Олимпийских игр-2020 по академической гребле

Еще одну медаль в академической гребле среди женщин в одиночке на дистанции 2000 метров привезет в Петербург спортсменка Анна Пракатень. Результат – 07:17,39 секунд.

Анна родилась 6 сентября 1992 года в Минске. Пракатень не планировала с головой уходить в спорт, но её всегда завораживал дух соперничества. В детстве девушка отдавала предпочтение водным видам спорта, особенно её привлекала академическая гребля. Вскоре Анна поступила в Республиканское училище олимпийского резерва, после стала студенткой Белорусского государственного университета физической культуры. В 2017 году спортсменка переехала в Петербург, где познакомилась со своим будущем тренером Андреем Костыговым. В арсенале спортсменки несколько медалей и наград. В 2019 году Анна вошла в состав российской сборной и выиграла чемпионат мира по прибрежной гребле в Гонконге. В прошлом году она стала серебряным призером чемпионата России по гребному спорту в Казани. В настоящее время девушка также является воспитанницей СШОР им. Коренькова Курортного района Петербурга.

О личной жизни спортсменки известно немного. Анна была замужем за Алексеем Пракатенем. Пара поженилась в 2011 году. Брак долго не продержался, однако бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения. В свободное от спорта время Анна с удовольствием посетит музей, прогуляется по городским набережным или прочитает пару страниц книги.

Фото: gov.spb.ru; Instagram / @olympic_russia, @mixa_polychaetsya, @liliakhaimova, @row_vasena_row; Facebook / Анна Сычева