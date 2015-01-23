Два юных петербургских математика завоевали золото на Международной математической олимпиаде

В олимпиаде участвовали более 600 школьников из 109 стран мира.

В пятницу, 23 июля, опубликовали результаты Международной математической олимпиады, прошедшей на этой неделе. В ней приняли участие более 600 школьников из 109 стран мира.

Россию и Петербург представляли воспитанники Президентского физико-математического лицея № 239 Иван Бахарев и Максим Туревский. Мальчики получили высшую награду – золотые медали.

Максим Туревский справился со всеми шестью задачами олимпиады, получил 39 баллов и занял с этим результатом второе место в личном мировом зачете. отметили в пресс-службе комитета по образованию

Остальные участники сборной России завоевали еще три золотых и одну серебряную медали, получив 183 суммарных балла. Ребята заняли второе место общекомандном зачете, уступив китайской команде.

Ранее мы писали, что выпускник из Выборга, который сдал информатику на 98 баллов, поделился своим мнением о ЕГЭ.

Фото: