Выпускник из Выборга, который сдал информатику на 98 баллов, поделился своим мнением о ЕГЭ

В начале июля стали известны результаты ЕГЭ по информатике. Более 60 учеников Выборгского района сдавали этот предмет.

Самый высокий результат смог показать выпускник средней общеобразовательной школы № 10 Станислав Лобанков. Молодой человек получил 98 баллов по дисциплине и окончил образовательное учреждение с отличием. Piter.tv решил поговорить с абитуриентом о подготовке к экзаменам и поступлении. Юноша рассказал нашему корреспонденту, почему, несмотря на высокую оценку, ему не нравится ЕГЭ.

К аттестационным испытаниям школьник готовился без репетиторов. Занимался самостоятельно дома, а сложные задачи решал вместе с учителями в классе. По словам молодого человека, в частных уроках он не нуждался, потому что до экзаменов писал всероссийскую олимпиаду и занимался в центре одаренных детей "Интеллект", где и получил базовые знания по техническим предметам. Посещал он и психолого-педагогический центр в Выборге, где освоил язык программирования Python, на котором впоследствии решал задачи на ЕГЭ по информатике. В образовательном учреждении юноша тоже готовился к экзаменам.

У меня была следующая установка: я хотел прийти на экзамен и не бояться ни одного задания. Поэтому все типы задач, которые не понимал, прорешал в школе с учителем. Это придало уверенность в себе. Станислав Лобанков, выпускник СОШ №10 (Выборг)

Стас занимался подготовкой к экзаменам один учебный год. Как он отмечает, занятий в рамках программы хватало, чтобы разобраться во всех вопросах. После школы он тоже прорешивал задания, но не забывал и о встречах с друзьями.

Самым сложным для ученика стала борьба со стрессом. Первые два экзамена, русский и математика, не получилось сдать так успешно, как информатику. Перед экзаменом по физике, который стал третьим по счету для Стаса, на помощь пришла учительница. Она поддержала выпускника и рассказала, как побороть переживания.

Педагог посоветовала мне идти на экзамен не за баллами, а за просто написать все, что я знаю. Иначе говоря, она порекомендовала сменить подход к делу. И я пошел на ЕГЭ по физике с настроем, что я просто должен написать все, что думаю, абстрагироваться от ощущения, что это важное испытание в моей жизни. И я получил 93 балла в результате. С информатикой вышло еще лучше, мне поставили 98 баллов. Станислав Лобанков, выпускник СОШ №10 (Выборг)

Несмотря на высокие оценки знаний, школьник отметил, что формат ЕГЭ его не устраивает. По мнению юноши, многие ребята не могут поступить в институты из-за того, что провалили один экзамен, хотя до этого в школе учились успешно. Он добавил, что всем подросткам мешает сильный стресс во время аттестации. Молодой человек считает, что самым правильным решением было бы оценивать знания учеников в школе каждый год и фиксировать результаты. А затем по ним составлять рейтинги абитуриентов и принимать их в университеты по баллам, которые накопились за несколько лет. Таким образом, можно будет понять, кто из ребят действительно проявлял усердие в учебе. Кроме того, так у школьников снизится напряжение во время экзаменов, они будут чувствовать себя увереннее и покажут лучшие результаты.

Пусть ЕГЭ будет, но я хочу, чтобы этот экзамен не решал, куда ты пойдешь дальше учиться. На результат этого экзамена влияет много факторов. Может повезти с вариантом, может не повезти. Может пойти дождь. Что угодно помешает. Станислав Лобанков, выпускник СОШ №10 (Выборг)

Станислав Лобанков поделился и планами на будущее. Во время подготовки к экзаменам школьник рассматривал различные факультеты и направления в учебных заведениях, но кем хочет быть - этого не знал. Поэтому поставил цель - сдать ЕГЭ на высокие баллы, а после уже выбрать специальность. Сейчас он рассматривает прикладные технические направления и роботостроение. Интересует школьника и космос. По его словам, данная сфера очень развита в России и нуждается в умных специалистах. Выпускник уже подал документы в учебные заведения и стал абитуриентом. Теперь он ждет ответы приемных кампаний.

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Видео: Piter.tv