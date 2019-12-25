Абитуриенты получат новые возможности.

Минобрнауки предложило поменять правила поступления в вузы. Такая информация приводится на официальном сайте профильного ведомства. Чиновники считают, что абиитуриенты сами могут выбирать экзамены, по которым их зачислят в высшие учебные заведения. Выпускники школ получат право самостоятельно выбирать по результатам какого экзамена они будут зачисляться в учреждения для дальнейшего обучения. Речь дет о таких вариантах как баллы по ЕГЭ, итоги общеобразовательного вступительного экзамена или профессионального испытания.

Также Минобрнауки выступило с инициативой о подаче документов на поступление. Чиновники предложили абитуриентам при помощи государственного сервиса "Поступление в вуз онлайн" не загружать сам документ, а только вводить основную информацию о нем.

Также может быть увеличен период основного этапа зачисления студентов: его могут продлить с 3 по 9 августа.

Глава Минобрнауки: высшее образование в России будет гибридным.

Фото: Piter.tv