Глава Минобрнауки: высшее образование в России будет гибридным

Валерий Фальков оценил будущее высшего образования в РФ.

Глава Минобрнауки заявил, что высшее образование в России будет гибридным. С соответствующим заявлением министр профильного ведомства Валерий Фальков обратился к участникам онлайн-марафона "Новое знание", проводимого в Москве. По словам эксперта, в будущем формат учебы в вузах будет подразумевать как элементы очного, так и дистанционного присутствия студентов.

В будущем частью высшего образования всегда будет блок, связанный с общением удаленно. Составным элементом высшего образования будущего всегда будет практическая подготовка, особенно по целому ряду специальностей и направлений, без нее никуда. Валерий Фальков, глава Минобрнауки

Эксперт полагает, что онлайн останется общение между педагогами и студентами, но лабораторные работы могут проходить в офлайн-режиме.

Фальков допустил, что часть людей могут получать образование без вуза.