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Глава Минобрнауки: высшее образование в России будет гибридным
Сегодня, 14:07
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lesjasap

Глава Минобрнауки: высшее образование в России будет гибридным

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Валерий Фальков оценил будущее высшего образования в РФ.

Глава Минобрнауки заявил, что высшее образование в России будет гибридным. С соответствующим заявлением министр профильного ведомства Валерий Фальков обратился к участникам онлайн-марафона "Новое знание", проводимого в Москве. По словам эксперта, в будущем формат учебы в вузах будет подразумевать как элементы очного, так и дистанционного присутствия студентов. 

В будущем частью высшего образования всегда будет блок, связанный с общением удаленно. Составным элементом высшего образования будущего всегда будет практическая подготовка, особенно по целому ряду специальностей и направлений, без нее никуда.

Валерий Фальков, глава Минобрнауки

Эксперт полагает, что онлайн останется общение между педагогами и студентами, но лабораторные работы могут проходить в офлайн-режиме.

Фальков допустил, что часть людей могут получать образование без вуза.

Теги: валерий фальков, высшее образование, гибрид, минобрнауки, новое знание
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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