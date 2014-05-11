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Фальков допустил, что часть людей могут получать образование без вуза
Сегодня, 14:01
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lesjasap

Фальков допустил, что часть людей могут получать образование без вуза

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В Минобрнауки рассказали о том, почему следует обучаться в высших учреждениях.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков допустил, что часть людей могут получать образование без высшего учебного учреждения. Такое заявление чиновник сделал на онлайн-марафоне "Новое знание", проводимом в Москве. При этом чиновник уверен, что именно высшее образование позволяет людям чувствовать себя более уверенно в меняющихся условиях современного миропорядка.

Можно, наверное. Какая-то небольшая часть людей на это способны.

Валерий Фальков, глава Минобрнауки

Эксперт подчеркнул, что университеты и институты дают не только профессиональные знания, но также формируют для студентов картину мира, а также говорят о идеях современности. Он напомнил, что в будущем многие профессии могут перестать существовать из-за развития науки и технологий.

Минобрнауки изменит формат работы с иностранными студентами.

Теги: валерий фальков, вуз, высшее образование, минобрнауки, новое знание
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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