Фальков допустил, что часть людей могут получать образование без вуза

В Минобрнауки рассказали о том, почему следует обучаться в высших учреждениях.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков допустил, что часть людей могут получать образование без высшего учебного учреждения. Такое заявление чиновник сделал на онлайн-марафоне "Новое знание", проводимом в Москве. При этом чиновник уверен, что именно высшее образование позволяет людям чувствовать себя более уверенно в меняющихся условиях современного миропорядка.

Можно, наверное. Какая-то небольшая часть людей на это способны. Валерий Фальков, глава Минобрнауки

Эксперт подчеркнул, что университеты и институты дают не только профессиональные знания, но также формируют для студентов картину мира, а также говорят о идеях современности. Он напомнил, что в будущем многие профессии могут перестать существовать из-за развития науки и технологий.

Минобрнауки изменит формат работы с иностранными студентами.