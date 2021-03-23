Валерий Фальков сообщил о работе с иностранными студентами, которые не могут вернуться в РФ из-за эпидемиологической обстановки.

Минобрнауки изменит формат работы с иностранными студентами, которые обучаются в российских вузах. Об этом на заседании Комитета Госдумы по вопросам образования и науки сообщил глава профильного ведомства Валерий Фальков.

Мы понимаем, что саму модель работы с иностранцами надо менять, она не гибкая, она не студентоориентированная, но и, в общем-то, она ориентирована на стандартный формат. Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ

Чиновник объяснил, что не все иностранцы могут позволить себе присутствовать на занятии в онлайн-режиме. При этом в России обучаются студенты практически из двухсот стран. Министр заявил парламентариям, что ведомство продолжит осмысливать новый процесс работы по данному направлению.

Напомним, что ранее в пресс-службе Минобрнауки РФ заявили, что иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешено въехать на территорию РФ, чтобы продолжить учебу на местах.

Минпросвещения рассчитывает ликвидировать третью смену в школах к 2025 году.

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